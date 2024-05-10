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Tesla вложит более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Tesla Inc. инвестирует более $500 млн в расширение сети станций быстрой зарядки электромобилей в этом году, заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

Tesla установит "тысячи новых зарядных станций ", написал Маск в пятницу в соцсети X.

В начале этого месяца Маск распустил практически всю команду подразделения, отвечавшего за сеть станций быстрой зарядки Supercharger. Тогда он заявил, что продолжит развивать это направление, однако темпы расширения сети замедлятся.

Акции Tesla прибавляют в цене 1% в ходе предварительных торгов в пятницу.

Ранее стало известно, что BP интересуется покупкой у Tesla станций быстрой зарядки электромобилей в США.

Tesla Илон Маск
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