Tesla в апреле сократила продажи электромобилей в Китае на 21%

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американская Tesla в апреле продала 31,421 тыс. электромобилей в КНР, что на 21% ниже показателя за тот же месяц прошлого года, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA).

Доля Tesla на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного пункта в годовом выражении, до 4%.

Совокупные продажи электромобилей в Китае в апреле выросли на 28%.

Таким образом, Tesla в жесткой борьбе уступает позиции местным брендам, ожидая от властей страны полноценного разрешения на продажу системы "автопилота".