Маск распустил команду сети зарядных станций Tesla Supercharger

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава Tesla Илон Маск закрыл подразделение компании, отвечавшее за сеть станций быстрой зарядки Supercharger, одну из крупнейших в мире, пишет Financial Times со ссылкой на внутренние коммуникации автопроизводителя.

В подразделении работало около 500 человек. Все они уволены, в том числе руководитель сегмента Ребекка Тинуччи и директор по новым продуктам Дэниел Хо.

При этом Tesla продолжит развивать направление Supercharger.

Кроме того, автопроизводитель расформировывает департамент публичной политики, руководитель которого Рохан Патель покинул свой пост в середине апреля.

"Надеюсь, после этих шагов ясно, что нам нужно действовать крайне жестко в том, что касается сокращения расходов и штата, - написал Маск в сообщении сотрудникам. - Некоторые руководители настроены серьезно в этом смысле, но большинство еще нет".

По словам CEO, менеджеры, которые оставляют на работе более трех человек, явно не показывающих отличных результатов, не являющихся необходимыми и не заслуживающих доверия, должны сложить полномочия.

В апреле Tesla сообщила, что сократит более 10% глобального персонала.