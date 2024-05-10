Нефть замедлила рост, Brent у $84 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть замедлили рост вечером в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:34 по Москве составляет $83,97 за баррель, что на $0,09 (0,11%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,19 (0,24%), до $79,45 за баррель.

Международный бенчмарк близок к тому, чтобы набрать 1,2% по итогам всей недели, североамериканский - 1,7%.

Поддержку котировкам оказывают данные о росте импорта нефти в Китае в апреле. Показатель вырос на 5,5% в годовом выражении, до 10,88 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление страны.

Трейдеры также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Свыше 100 тыс. человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции, сообщил в пятницу координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг.

Члены военного кабмина Израиля проголосовали за расширение военной операции в Рафахе, пишет The Times of Israel. При этом масштабы операции все же будут ограниченными, так как израильские власти не хотят портить отношения с США, выступающими против крупных израильских военных операций в этом городе.