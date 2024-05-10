Нефть остается в плюсе, Brent у $84,4 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти днем в пятницу.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:19 по Москве составляет $84,38 за баррель, что на $0,5 (0,6%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,57 (0,72%), до $79,83 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают опубликованные в четверг данные о росте импорта нефти в Китае в апреле. Показатель вырос на 5,5% в годовом выражении, до 10,88 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление страны.

Трейдеры также оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. Свыше 100 тыс. человек покинули за последние дни город Рафах, опасаясь скорого старта там масштабной израильской военной операции, сообщил в пятницу координатор ЮНИСЕФ в Газе Хамиш Янг.