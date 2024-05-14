Суд снова отказал в приостановке взыскания 105 млрд рублей с экс-владельцев ЧЭМК

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в приостановке исполнения решения о взыскании 105 млрд руб. неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и рассмотрит 31 мая жалобы всех ответчиков на это решение суда первой инстанции, которое также предусматривает изъятие активов винодельческого холдинга "Ариант" и литейного завода.

Как сообщила пресс-служба суда, 14 мая были приняты к производству последние четыре поданные апелляции – от Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых и АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели группой ЧЭМК).

Их рассмотрение назначено на одну дату и время с апелляциями, которые ранее подали ответчики – бывшие владельцы группы компаний "Ариант".

Суд также отказал в удовлетворении ходатайств Юрия и Людмилы Антиповых о приостановлении исполнения судебного акта. Эти ходатайства были поданы вместе с апелляционными жалобами.

Ранее суд отказал в удовлетворении аналогичных ходатайств другим ответчикам по иску – "ГК "Ариант" и Александру Кретову.

Как сообщалось, суд назначил на 31 мая рассмотрение апелляций, поступивших от ООО "Центр пищевой индустрии-Ариант", ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма Ариант", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Группа компаний Ариант" (бывшая материнская компания "Арианта" - ИФ), Александра Кретова (основной владелец ГК "Ариант"), его супруги Елены Кретовой, Владимира Кретова, а также Александра Аристова (один из основателей промгруппы ЧЭМК и группы "Ариант").

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Антипову и впоследствии прощенному - ИФ). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица - Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность РФ.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Антипова и Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании. Так, 99,99% ООО "Группа компаний "Ариант" принадлежало ему, оставшаяся доля была у Владимира Кретова.

Общая площадь агроактивов ГК "Ариант" превышает 13 тыс. га. Эти земли находятся на Таманском полуострове и в Анапе.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

В феврале этого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.