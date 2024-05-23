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Бывшие активы ГК "Ариант" перешли под управление структуры РСХБ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Четыре предприятия группы компаний "Ариант" (один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России), изъятые по иску Генпрокуратуры в пользу государства, перешли под управление ООО "РСХБ-Финанс".

По данным ЕГРЮЛ, с 22 мая "РСХБ-Финанс" управляет ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант" и ООО "ЦПИ - Ариант".

Собственником этих активов по-прежнему значится Российская Федерация в лице Росимущества.

По данным ЕГРЮЛ, "РСХБ-Финанс" находится в собственности ООО "Агроторг-Трейд", которым, в свою очередь, на 99,9999% владеет ООО "РСХБ-Финансовые услуги", принадлежащее Россельхозбанку.

ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант" перешли в собственность государства 10 апреля 2024 года. Ранее 100% уставных капиталов этих компаний принадлежали ООО "Группа компаний Ариант", 99,99% уставного капитала которого принадлежит Александру Кретову.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов группы компаний "Ариант" и литейно-механического завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его супруге Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову, АО "Компания Эталон" (через него Антиповы владели активами промгруппы), сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей. Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица: Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура требовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых - ИФ). УСМК, владевшая до этого как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-Вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии (ЦПИ) - Ариант" и "Агрофирму Ариант". ООО "Группа компаний "Ариант" сперва на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии также была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

Группа компаний "Ариант" объединяла три винодельни "Кубань-вино", краснодарское АО "Агрофирма "Южная", челябинское ООО "ЦПИ - Ариант", агрофирму "Ариант" и Центр цифровых решений. Общая площадь агроактивов ГК превышает 13 тыс. га, расположенных на Таманском полуострове и в Анапе.

РСХБ Генпрокуратура ЧЭМК Эталон Ариант РСХБ-Финанс
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