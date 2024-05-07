Суд отклонил апелляции экс-владельцев группы ЧЭМК на решение о передаче РФ ее заводов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) на заседании во вторник отклонил апелляционные жалобы экс-владельцев промышленной группы на базе АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) на решение Арбитражного суда Свердловской области об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий группы: АО "ЧЭМК", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы", говорится в картотеке арбитражных дел.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела.

Как сообщалось, в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в апреле поступили три жалобы от ответчиков по делу об истребовании акций ферросплавных заводов группы ЧЭМК: от Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО "Компания Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы).

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к основателю группы ЧЭМК Антипову, его супруге Людмиле и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций ЧЭМК, "Серовского завода ферросплавов" и "Кузнецких ферросплавов". Спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность РФ 13 и 14 марта.

Сообщалось также, что Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля эти активы перешли в собственность РФ.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс во Владивостоке, имеющий статус морского порта, подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе, подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды.

ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного производителя кирпича - группу компаний Furbau.