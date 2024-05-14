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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Мелинда Френч Гейтс покидает Фонд Билла и Мелинды Гейтс, его переименуют

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Мелинда Френч Гейтс покидает пост сопредседателя совета попечителей Фонда Билла и Мелинды Гейтс, крупнейшего благотворительного фонда США, говорится в ее открытом письме, опубликованном в социальной сети X.

Решение об уходе принято после "тщательных раздумий", пишет Френч Гейтс. Последним днем ее работы в фонде будет 7 июня. Своими планами на будущее она обещала поделиться в ближайшее время.

Основатель Microsoft Corp. Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс были женаты с 1994 по 2021 год. По условиям их бракоразводного соглашения, Мелинда Гейтс при уходе из фонда получит дополнительные $12,5 млрд на благотворительные проекты.

Билл Гейтс в собственном заявлении поблагодарил бывшую супругу и сказал, что по-прежнему всецело посвящает себя работе фонда.

Фонд будет переименован в Фонд Гейтс, единственным председателем его совета попечителей останется Билл Гейтс. Организация была сформирована в 2000 году после его ухода из Microsoft.

В прошлом году фонд выдал гранты более чем на $7 млрд. Его общий размер - $59,5 млрд.

Мелинда Гейтс Билл Гейтс
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