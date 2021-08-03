Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:25Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 337 843+465 621
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Френч Гейтс официально завершили бракоразводный процесс, сообщает CNN Business.

По данным телеканала, в понедельник решение об их разводе было одобрено судом.

CNN со ссылкой на судебные документы сообщает, что ни один из уже бывших супругов не будет должен платить другому алименты. Другие подробности о финансовой стороне развода не были обнародованы.

Также в документах указано, что Мелинда Френч Гейтс не намерена менять имя и фамилию.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о своем разводе в начале мая. Они прожили в браке 27 лет. В их совместном заявлении говорилось, что решению о разводе предшествовали "долгие размышления и серьезная работа над отношениями".

Пара подчеркивала, что продолжит совместную работу в основанном ими благотворительном Фонде Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation).

Будущие супруги познакомилась в 1987 году, когда Мелинда начала работать в Microsoft продакт-менеджером. Они поженились в 1994 году на Гавайях. В браке у них родились трое детей: Дженнифер Катарин Гейтс, Рори Джон Гейтс и Фиби Адель Гейтс.

В 2000 году супруги основали благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который занимается развитием глобального здравоохранения, борьбой с нищетой и голодом, поддержкой образования в США.

Билл Гейтс Мелинда Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation

Новости по теме

Новости

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Минздрав РФ уточнил число погибших россиян в ДТП в Анталье

Дипломаты РФ с истекающими визами США смогут запросить их продление

Число погибших в ДТП в Анталье выросло до четырех

Туроператор сообщил о гибели троих россиян в ДТП в Анталье

В Турции разбился автобус с российскими туристами

В ЕС привились от коронавируса 60% взрослых жителей

Олимпиада-2020

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Правозащитница узнала, что Акаев не уведомил семью о возвращении в Бишкек

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');