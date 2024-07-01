Гейтс считает, что ИИ нивелирует вызванный им же рост энергопотребления

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь корпорации Microsoft, советник ее главы Билл Гейтс призвал власти и защитников окружающей среды "не перебарщивать" с опасениями из-за масштабных потребностей технологий искусственного интеллекта (ИИ) в электроэнергии, пишет Financial Times.

Он заявил об этом на лондонском саммите основанной им Breakthrough Energy, инвестирующей в технологии для снижения выбросов парниковых газов (ПГ) при поддержке основателя Amazon Джефа Безоса, основателя SoftBank Масаёси Сона и основателя Alibaba Джека Ма.

По его словам, центры обработки данных (ЦОД) будут способствовать росту мирового потребления электричества на 2-6%.

"Вопрос в том, придаст ли ИИ импульс более чем шестипроцентному сокращению. И ответ - "обязательно"", - сказал Гейтс и добавил, что техсектор готов платить премию за чистую энергию.

"Технологические компании - это те, кто готов платить премию и способствовать наращиванию мощностей в "зеленой" энергетике", - сказал он.

В мае Microsoft признала, что с 2020 года ее выбросы ПГ выросли почти на треть, в том числе из-за строительства ЦОД.

Технологические гиганты, включая Microsoft, Amazon и Google, планируют потратить десятки миллиардов долларов на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ, пишет FT.