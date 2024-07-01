Поиск

Гейтс считает, что ИИ нивелирует вызванный им же рост энергопотребления

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сооснователь корпорации Microsoft, советник ее главы Билл Гейтс призвал власти и защитников окружающей среды "не перебарщивать" с опасениями из-за масштабных потребностей технологий искусственного интеллекта (ИИ) в электроэнергии, пишет Financial Times.

Он заявил об этом на лондонском саммите основанной им Breakthrough Energy, инвестирующей в технологии для снижения выбросов парниковых газов (ПГ) при поддержке основателя Amazon Джефа Безоса, основателя SoftBank Масаёси Сона и основателя Alibaba Джека Ма.

По его словам, центры обработки данных (ЦОД) будут способствовать росту мирового потребления электричества на 2-6%.

"Вопрос в том, придаст ли ИИ импульс более чем шестипроцентному сокращению. И ответ - "обязательно"", - сказал Гейтс и добавил, что техсектор готов платить премию за чистую энергию.

"Технологические компании - это те, кто готов платить премию и способствовать наращиванию мощностей в "зеленой" энергетике", - сказал он.

В мае Microsoft признала, что с 2020 года ее выбросы ПГ выросли почти на треть, в том числе из-за строительства ЦОД.

Технологические гиганты, включая Microsoft, Amazon и Google, планируют потратить десятки миллиардов долларов на строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ, пишет FT.

Microsoft Билл Гейтс Amazon Alibaba Breakthrough Energy США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россиянам в 2024 г. вернули около 9% из похищенных кибермошенниками 54 млрд руб.

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

НСПК работает над восстановлением сервисов после DDoS-атаки

Платформа ГАС "Выборы" 2.0 будет использоваться на выборах в 46 регионах РФ

Минюст США подал иск к Adobe из-за сложности отмены подписок на сервисы

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне

СДЭК подтвердил, что сбой ИТ-систем вызван воздействием извне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });