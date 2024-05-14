Achemos grupe завершила 2023 год с убытком в 17 млн евро против прибыли годом ранее

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших бизнес-групп Литвы Achemos grupe получила по итогам 2023 года 17,05 млн евро чистого убытка против 73,07 млн евро чистой прибыли годом ранее, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность.

"Группа компаний под управлением концерна Achemos grupe в прошлом году получила 1,2 млрд евро консолидированной выручки. Чистый консолидированный убыток в 2023 году составил 17,05 млн евро", - говорится в сообщении.

"Наибольшее влияние на финансовые показатели группы оказал энергетический кризис в Евросоюзе в 2022 году и внезапные и непредсказуемые скачки цен на сырье, а также радикальное увеличение импорта удобрений из третьих стран, что определило деятельность крупнейшей компании концерна - завода Achema. Производители удобрений из третьих стран, обладающие ресурсами природного газа, смогли наводнить рынок удобрений ЕС значительно более дешевой продукцией, что вынудило многих производителей ЕС остановить производственные процессы и усложнило сохранение конкурентоспособности Achema", - поясняет пресс-служба.

На результаты деятельности компаний грузового бизнеса Achemos grupe существенное влияние оказало снижение объема грузов в Клайпедском порту. "После потери грузопотоков в 2022 году в прошлом году они продолжали снижаться в сегменте ро-ро, поскольку транзит через Белоруссию сократился", - отмечается в пресс-релизе.

В минувшем году концерн инвестировал 80 млн евро "в операционную поддержку и устойчивое развитие бизнеса". Большая часть средств была направлена в строящийся в Пагегяйском районе ветряной парк мощностью 264 МВт. В бизнесе удобрений основные инвестиции были направлены на модернизацию производственных линий и сетей энергоснабжения, в грузовых компаниях - в развитие и адаптацию портового перевалочного оборудования к новым грузам, в агробизнесе - на приобретение основных средств с целью улучшения условий труда и повышения устойчивости. Главным направлением для вложений энергетических компаний стали проекты возобновляемой энергетики.

Achemos grupе объединяет около 40 компаний, работающих в странах Балтии, Польше, Германии, Франции, Бельгии, Швеции, Чехии и Хорватии в сферах производства удобрений, агробизнеса, погрузочно-разгрузочных работ и логистики, энергетики, добычи и торговли газом.

Среди них: Achema (Литва, крупнейший производитель азотных удобрений в Балтии), импортеры и торговцы удобрениями Litfert (Франция), Agro Baltic GmbH (Германия), Liteximp Prostki (Польша) и Fertigent (Бельгия, управляет терминалом жидких удобрений), литовская Agrochema (предприятие агробизнеса группы, занимается продажей удобрений, зерновых, средств защиты растений, семян в Литве, Латвии и Эстонии), АО "Клайпедское морское грузовое предприятие" (Klasco), нефтяной терминал Kroviniu terminalas, паромный терминал Centrinis Klaipedos terminalas, а также TransAhema (специализируется в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом) и Renerga (проекты ВИЭ).

В уставном капитале Achemos grupe 41,59% акций принадлежат Лиде Лубене, еще 12,47% - Виктории Лубите. По данным некоторых литовских СМИ, Лиде Лубене намерена продать свой пакет акций венгерской энергетической компании со штаб-квартирой в Швейцарии MET Group.