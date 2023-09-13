Литовская Achema планирует увеличить мощности и начать выпуск нитратных удобрений

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Литовская Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, планирует строительство завода по производству гранулированных нитратных удобрений.

Как сообщает деловое издание Verslo zinios, мощность нового предприятия составит 0,5 млн тонн в год.

В прошлом году Achema произвела 1,4 млн тонн удобрений, в 2021 году - 2,22 млн тонн.

Если проект будет одобрен, то новый вид деятельности будет включать в себя приготовление и концентрирование расплава аммиачной селитры, смешивание и гранулирование муки на доломито-ангидритовых и сульфатно-аммиачных мельницах. Предполагается также строительство новых складов и транспортного узла для загрузки сырья и продукции.

Компания не комментирует планируемые инвестиции.

Йонавский завод азотных удобрений Achema принадлежит литовскому концерну Achemos grupe.