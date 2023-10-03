Литовский завод удобрений Achema возобновил работу второго цеха аммиака

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Литовская Achema, крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии, возобновила работу второго цеха по производству аммиака, которая была приостановлена более года назад.

"Да, мы запустили второй цех на прошлой неделе", - подтвердила агентству BNS менеджер по связям с общественностью предприятия Йолита Мацелите во вторник.

По данным профсоюза Achema, работники второго цеха выведены из простоя.

Второй цех по производству аммиака не работал с августа 2022 года. Achema тогда полностью приостановила производство аммиака (оба цеха) после значительного повышения рыночной цены на природный газ. Работа первого цеха возобновилась в октябре прошлого года, но в декабре 2022 года производство было вновь приостановлено и затем запущено в марте текущего года. Во время этого перерыва компания выпускала только аммиачную селитру и смолы.

В понедельник, 2 октября 2023 года, Литовское энергетическое агентство сообщило, что возобновление работы второго цеха Achema увеличило недельное потребление природного газа в стране на 30,4%.

В прошлом году Achema произвела 1,4 млн тонн удобрений, в 2021 году - 2,22 млн тонн.

Йонавский завод азотных удобрений Achema принадлежит литовскому концерну Achemos grupe.