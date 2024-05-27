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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

В "Ростелекоме" заявили, что интересуются выходом на рынок электронной коммерции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" изучает возможность выхода на рынок цифровых сервисов для электронной коммерции, а также расширения присутствия в финтехе, туризме и онлайн-образовании, сообщил первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин журналистам.

Ранее он заявлял, что в планах "Ростелекома" - выход в новые цифровые ниши.

"Смотрим финтех, электронную коммерцию", - сказал Анохин в понедельник в кулуарах "Российского интернет-форума 2024" (РИФ).

"Мы не пойдем, конечно, Ozon создавать еще один. Но есть ниши в этой индустрии, где есть востребованность именно в цифровых решениях - как для селлеров, так и для покупателей. И мы видим по опыту других стран, что это хороший рынок, до которого сами маркетплейсы часто не дотягиваются, у них это не фокус внимания, а рынку это надо", - добавил CFO "Ростелекома".

По его словам, компании также интересны такие направления, как туризм и образование. У компании уже есть активы в сфере туризма (платформа для автоматизации делового туризма Corteos Platform), финтехе (разработчик мультибанковской платформы "Фазум", разработчик антифрод-систем Fuzzy Logic Labs), онлайн-образовании (платформа "Ростелеком.Лицей").

"В некоторые из областей мы уже зашли. Мы сейчас занимаемся тем, чтобы усилить наши предложения, развить. Где-то мы обсуждаем это с дополнительными компаниями. Где-то мы in-house пошли - определенный функционал, определенные решения создавать, собрав компетенции с рынка лучшие, которые знают, что нужно сделать, как и в чем там востребованность у клиентов будет", - отметил топ-менеджер.

Он отметил, что несмотря на то, что у "Ростелекома" есть свои разработки, которые "проистекают" из его базовых продуктов, в ряде сфер компания видит "специфические направления, специфические решения, которые можно назвать глубинной отраслевой специализацией".

"Например, в сельском хозяйстве, в туристическом бизнесе, в гостиничном - там есть свои прикладные решения. И сами по себе они на рынке есть, но иногда мы видим практику, что, объединяя их и интегрируя, ты создаешь дополнительную ценность для клиента, уже более связанный ландшафт можешь дать. Вот мы ищем, в первую очередь, такой путь. То есть у нас нет, наверно, задачи - просто купить компанию, условно говоря - купить выручку. Для нас важно создать новую ценность, с которой мы будем интересны рынку", - сказал первый вице-президент "Ростелекома".

По его словам, "Ростелеком" рассматривает "целый набор" бизнес-направлений.

"У нас в каждом из направлений есть "воронка" компаний, с которыми мы обсуждаем. Мы себя не ограничиваем прям как-то жестко. Везде смотрим, где есть потребность в цифровых сервисах и есть ли там право на успех и объяснения для нас для того, чтобы зайти", - заключил Анохин.

Ростелеком Сергей Анохин
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