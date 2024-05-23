Nvidia увеличила квартальную чистую прибыль в семь раз до рекорда

Компания проведет сплит акций в соотношении десять к одному, чтобы сделать бумаги более доступными для сотрудников и инвесторов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 финансового года более чем в семь раз, выручку - в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Компания анонсировала сплит акций и повышение дивидендов.

Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 28 апреля, составила $14,88 млрд, или $5,98 в расчете на акцию по сравнению с $2,04 млрд, или $0,82 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $6,12 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $5,6 на акцию.

Квартальная выручка компании выросла до $26,04 млрд с $7,19 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $24,6 млрд.

Подразделение дата-центров увеличило выручку более чем в пять раз, до рекордных $22,6 млрд. Доход игрового бизнеса Nvidia повысился на 18%, до $2,6 млрд.

"Следующая промышленная революция началась, - заявил CEO Nvidia Дженсен Хуан. - Компании и государства заключают партнерства с Nvidia для перевода традиционных центров обработки данных стоимостью триллионы долларов на ускоренные вычисления и строят дата-центры нового типа - ИИ-фабрики - для производства нового товара - искусственного интеллекта".

По прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка повысится до $28 млрд.

Nvidia повысила квартальные дивиденды в 2,5 раза, до $0,1 на акцию с $0,04 на акцию. Компания намерена провести сплит акций в соотношении десять к одному, чтобы сделать свои бумаги более доступными для сотрудников и инвесторов, говорится в пресс-релизе. Сплит будет проведен после закрытия рынка 7 июня, размер дивидендов с учетом сплита составит $0,01 на акцию.

Бумаги Nvidia подорожали на 6,1% на дополнительных торгах в среду. Капитализация компании с начала этого года выросла почти в 2 раза, до $2,37 трлн, благодаря популярности технологий искусственного интеллекта, которые активно используют ее чипы.