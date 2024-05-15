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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

МЭА отметило снижение рентабельности НПЗ в апреле до двухлетних минимумов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть в апреле и начале мая резко упали из-за опасений по поводу состояния мировой экономики и сообщений о прогрессе в достижении перемирия в Секторе Газа, хотя геополитическая напряженность остается высокой, написало МЭА в майском отчете.

Наиболее заметной стала распродажа на рынках средних дистиллятов - цены на дизельное топливо и авиакеросин рухнули, а контракты с поставкой на месяц на NYMEX перешли в контанго после нескольких лет бэквордации, отмечают аналитики.

При этом глобальная рентабельность нефтеперерабатывающих заводов упала почти до двухлетнего минимума, что вызвало разговоры о сокращении объемов производства, что может подорвать сезонное восстановление переработки.

Снижение рентабельности европейских НПЗ превзошло снижение на побережье Мексиканского залива США и Сингапуре, что отражает высокую зависимость от производства дизельного топлива и слабого регионального спроса, который снижает премию, необходимую для привлечения импорта на длительное расстояние с востока от Суэца.

МЭА повысило прогноз по нефтепереработке в мире на 60 тысяч б/с - до 83,4 млн б/с после более сильных показателей I квартала (+210 тысяч б/с по сравнению с предыдущим отчетом) и лучшего, чем ожидалось уровня переработки в России, несмотря на атаки дронов.

В то же время оценки на II квартал снижены на 350 тысяч б/с после сообщений о более сложных, чем планировалось, ремонтных работах и низкой прибыльности на ключевых рынках, снижающих объемы переработки. По оценкам, объемы переработки в апреле снизились на 460 тысяч б/с к марту - до 82 млн б/с (это на 230 тыс. б/с меньше, чем ожидало МЭА в предыдущем отчете). Год-к-году объемы переработки снизились на 900 тысяч б/с, слабый спрос в странах ОЭСР сопровождался более низкими объемами переработки в России и Китае, причем в Китае - из-за сезонных ремонтов.

МЭА ОЭСР США Сингапур Китай Европа Сектор Газа
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