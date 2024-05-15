МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в апреле на 11% г/г

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский нефтяной экспорт в апреле сократился в годовом измерении на 800 тысяч б/с (на 9,9%), а доходы при этом оказались на $1,7 млрд выше (на 11%), чем в апреле 2023 года, говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Экспорт в апреле снизился к марту на 6,4% в абсолютном выражении - до 7,3 млн баррелей в сутки, доходы снизились на 6,5% - до $17,2 млрд, а добыча нефти (9,3 млн б/с) была на 200 тысяч б/с выше, чем цель, обозначенная в рамках ОПЕК+.

При этом экспорт нефти упал на 100 тысяч б/с к марту - до 5 млн б/с, что соответствовало уровню апреля 2023 года, экспорт нефтепродуктов сократился на 400 тысяч б/с - до 2,3 млн б/с (на 800 тыс. б/с меньше, чем год назад).

Доходы от экспорта нефти остались примерно на том же уровне, поскольку высокие цены компенсировали снижение поставок, констатирует агентство, а доходы от экспорта нефтепродуктов упали на 18% из-за снижения объемов и цен.

Средние экспортные цены на все виды российской нефти в апреле выросли по сравнению с предыдущим месяцем и превысили ценовой предел стран G7. Скидки по сравнению с нефтью Dubai Crude на нефть марки Urals, поставляемую на западное побережье Индии, оставались стабильными, что отражает относительную конкуренцию между двумя сортами.

Экспортные цены на российские нефтепродукты выросли по сравнению с мартом, за исключением нафты и дизельного топлива. Цены на премиальные продукты оставались ниже price cap, установленного G7, в то время как цены на низкомаржинальные нефтепродукты превышали предельную цену. Цены на бензин, VGO и мазут выросли, в то время как нафта, газойль и дизельное топливо остались без изменений в соответствии с тенденциями международного рынка. На газойль пришлось примерно половина падения объемов экспорта продукции, а остальная часть распределилась довольно равномерно по другим продуктам, подсчитали аналитики.

Добыча нефти в России в апреле снизилась на 150 тысяч б/с - до 9,3 млн б/с, что на 200 тысяч б/с выше показателя, предполагаемого в рамах договоренностей ОПЕК+. Добыча нефти с конденсатом и ШФЛУ составила 10,7 млн б/с (в марте - 10,9 млн б/с).