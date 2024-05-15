Британский производитель компьютеров Raspberry Pi готовится к IPO в Лондоне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Британский производитель компьютеров Raspberry Pi готовится к IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в среду опубликует регистрационный документ, говорится в сообщении компании.

Raspberry Pi планирует к размещению как первичный, так и вторичный компонент, включая акции мажоритарного владельца - Raspberry Pi Foundation.

Листинг компании может помочь повысить привлекательность LSE для представителей технологического сектора, которых там недостаточно, полагает аналитик AJ Bell Дэн Коутсуорт, чьи слова накануне приводил MarketWatch.

По его мнению, размещения Raspberry Pi и азиатского онлайн-ритейлера одежды Shein, который может подтвердить такие планы в ближайшие дни, могут "оживить" проблемный лондонский рынок, ранее столкнувшийся с серией делистингов из-за возможной недооценки компаний. Эти два IPO могут восстановить доверие к площадке и заставить других рассмотреть возможность ее использования, считает аналитик.

Raspberry Pi начала деятельность в 2012 году. С тех пор она продала более 60 млн одноплатных компьютеров (single-board computers) и компьютерных модулей, в том числе 7,4 млн в прошлом году, из которых 72% - промышленным предприятиям.