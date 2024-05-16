Онлайн-ритейлер Shein склоняется к проведению IPO в Великобритании

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein начал отдавать предпочтение планам проведения IPO в Великобритании, а не в США, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Размещение может произойти в ближайшие месяцы, отмечает газета.

Главным препятствием для проведения IPO в Штатах, которые считались приоритетной локацией для листинга, стали опасения относительно связей компании с Китаем.

Исполнительный председатель совета директоров Shein Дональд Тан заявил FT, что компания добилась прогресса в изменении представлений о том, что ее контролирует Китай, но этот прогресс недостаточен для того, чтобы убедить американских законодателей.

Тан отказался подтвердить возможность листинга в Лондоне и сказал, что компания еще выбирает площадку.

"Мы хотим изучить все варианты, - пояснил он. - Решение еще не принято".

Shein подала подготовительные документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США полгода назад. Ее оценка в рамках последнего инвестраунда составила $66 млрд.

Компания была создана в Китае в 2008 году, сейчас она базируется в Сингапуре.