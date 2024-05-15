"Мосбиржа" готова обдумать торги 24/7 для удвоения капитализации рынка

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" открыта к предложениям, которые помогут выполнить задачу по увеличению капитализации российского фондового рынка вдвое, в том числе готова обсуждать расширение времени торгов. Об этом на конференции НАУФОР заявил управляющий директор "Московской биржи" Владимир Крекотень.

"Мы как биржа сейчас с участниками очень детально собираем обратную связь относительно того, что же нам нужно сделать, чтобы удвоение капитализации российского рынка случилось. Если вдруг для этого необходимо сделать так, чтобы весь рынок торговал, например, 24/7, или были биржевые торги в выходные, или мы с вами торговые часы увеличивали, то мы открыты к этому диалогу. Мы считаем, что все, что может сейчас дать тот или иной буст к привлечению новых клиентов на рынок, к повышению их степени удовлетворенности, на мой взгляд, надо делать", - сказал он.

"Наша совместная цель и задача, мне кажется, сделать так, чтобы на рынке было 20 млн активных инвесторов", - добавил он.

Число активных инвесторов в 2023 году достигло 7,6 млн, напомнил Крекотень.

Президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию заявил, что капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году и достигнуть 66% ВВП.