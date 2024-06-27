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ЦБ РФ обсуждает возможность проведения биржевых торгов в выходные

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Банк России в настоящее время обсуждает с участниками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни, сообщила пресс-служба ЦБ.

О каких площадках и рынках может идти речь, в пресс-службе не уточнили.

Управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень на конференции НАУФОР в мае говорил, что торговая площадка открыта к предложениям, которые помогут выполнить задачу по увеличению капитализации российского фондового рынка вдвое, в том числе готова обсуждать расширение времени торгов. "Если вдруг для этого необходимо сделать так, чтобы весь рынок торговал, например 24/7, или были биржевые торги в выходные, или мы с вами торговые часы увеличивали, то мы открыты к этому диалогу", - отмечал он.

Сейчас на рынке акций МосБиржи торги проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:50 по Москве, в вечернюю - с 19:05 до 23:50. Биржа также проводит торги в отдельные праздничные дни, когда работают зарубежные площадки.

"СПБ биржа" как организатор торгов при принятии решений руководствуется интересами и запросами своих клиентов, сказал "Интерфаксу" представитель площадки. "Если такой запрос у участников торгов есть, а расходы по развертыванию и поддержанию инфраструктуры в выходные дни будут экономически оправданы, то мы готовы вместе с ними развернуть свою инфраструктуру", - добавил он.

Пока просто идут обсуждения о необходимости, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента интернет-брокера "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов. "На наш взгляд, если это и нужно, то на фондовом рынке. Но все это пока требует исследований необходимости для клиентов", - отметил он.

ЦБ РФ СПБ биржа Московская биржа Банк России
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