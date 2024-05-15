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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Думе предложили разрешить некоторым АО "довыбирать" недостающих директоров в советы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям предлагает разрешить ряду непубличных акционерных обществам (АО) избирать новых членов совета директоров взамен выбывших, а не формировать состав с нуля в случае утраты кворума, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом изменений в закон об АО.

Речь идет о поправках, которые предложено внести ко второму чтению в правительственный законопроект № 103501-8, который находится на рассмотрении в Госдуме. Изначально этот документ был посвящен другому вопросу: он предусматривал возможность АО приостанавливать отправку корреспонденции и выплату дивидендов акционерам, которые более двух лет не выходят на связь с компанией.

Возможность "добора" членов совета директоров, согласно поправкам, будет доступна лишь непубличным АО, которые в своем уставе закрепили правило об избрании членов в этот орган управления простым, а не кумулятивным голосованием (последнее предусматривает умножение числа голосов каждого акционера на количество лиц, которые должны быть избраны и возможность отдать их полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими). В непубличных АО в совете директоров должно быть не менее трех человек, а возможность их избрания простым голосованием должна быть особо оговорена в уставе.

Госдума
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