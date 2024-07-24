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Дума разрешит АО останавливать выплату дивидендов на 2 года "потерявшимся" акционерам

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Советы директоров компаний не получат дополнительных полномочий для приостановки дивидендных платежей в адрес "потерявшихся" акционеров и отправки им корпоративной корреспонденции.

Положения на этот счет, обсуждавшиеся на этапе обсуждения правительственного законопроекта № 103501-8 о поражении в правах акционеров, длительное время не выходящих на связь со своей компанией, не вошли в документ.

Законопроект, подготовленный ко второму чтению, обнародовал комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Согласно документу, компании смогут приостанавливать выплату своим акционерам дивидендов и отправку корреспонденции.

Решение об этом будет принимать совет директоров АО при одновременном соблюдении нескольких условий. Во-первых, если в течение последних двух лет высланная корреспонденция и дивиденды возвращались в компанию. Во-вторых, если недоставленными оказались бюллетени для голосования как минимум на двух собраниях акционеров, либо вернулись две выплаты дивидендов. В-третьих, если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере. Оценка сведений будет проводиться "за пять рабочих дней до даты принятия решения" о приостановке выплат или отправки документов.

В мае 2024 года источник "Интерфакса" рассказывал о планах думского комитета наделить совет директоров АО правом принимать "дополнительные условия для определения акционеров", которых затронет ограничение в правах, в том числе в зависимости от категории и количества принадлежащих им акций. Ранее такое уточнение к проекту предлагало Минэкономразвития, которое и являлось его разработчиком.

Возобновляться отправка корреспонденции и дивидендов акционеру будет при поступлении от него актуальной информации о себе. Специального решения совета директоров для этого не требуется.

Акционеры, которым выплаты были приостановлены, смогут потребовать перечислить им деньги в течение трех лет с момента утверждения дивидендов. "Этот срок при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение выплат по ценным бумагам, не обращалось с данным требованием под влиянием насилия или угрозы", - говорится в проекте.

Документ разрешает непубличным АО отказаться от применения новых правил о приостановке выплат дивидендов и отправки корреспонденции, предусмотрев соответствующие положения в уставе.

Также законопроект отменяет действующий сейчас по умолчанию такой вариант выплаты дивидендов как почтовый перевод, который используется, согласно закону, в случаях, когда у регистратора нет данных о счетах акционера. Сохранить такую опцию компании смогут, но для этого нужно будет внести соответствующее положение в устав, говорится в законопроекте.

Планируется, что эти нормы вступят в силу со дня официального опубликования закона.

Минэкономразвития Госдума
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