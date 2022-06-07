Подсанкционным компаниям разрешат не избирать совет директоров до конца 2023 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Компании, подпавшие под санкции, могут получить право до конца 2023 года не избирать совет директоров - это предусматривает законопроект Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс".

О такой инициативе в конце мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такого рода орган управления является обязательным. По его словам, в текущих реалиях выполнение данного требования может быть затруднительным.

Функции совета директоров, если акционерное общество откажется от его избрания, будет выполнять коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция), а при его отсутствии - директор, президент или другой единоличный исполнительный орган, устанавливает проект. Однако к ним перейдут не все полномочия совета директоров. Решения по выбору приоритетных направлений деятельности компании, увеличения ее уставного капитала, утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности должно будет принимать общее собрание акционеров, говорится в проекте.

Также он предусматривает возможность функционирования до конца 2022 года советов директоров российских компаний в усеченном составе, но при соблюдении условия, что в их составе осталось не менее трех человек. Проект позволяет сохранить полномочия советов директоров до момента переизбрания, даже если из них вышло более половины членов.

По действующим правилам количество членов совета директоров определяют сами компании, но оно не может быть ниже законодательного минимума. Для непубличных акционерных обществ - минимум три человека, для ПАО - пять. Однако если акционеров у компании более 1000 либо более 10 тысяч, то членов совета директоров должно быть как минимум семь и девять соответственно.

В течение марта-апреля 2022 года на фоне военной операции ВС России на Украине массово подали заявления о сложении полномочий действующие члены советов директоров российских компаний, прежде всего иностранные, многие отказались от выдвижения. В результате сложилась ситуация, что в некоторых действующих советах из-за выбывших директоров нет кворума для принятия решений, а в ряде компаний не хватает кандидатов для избрания в новые советы.

С такой ситуацией, к примеру, столкнулась АФК "Система", чей совет директоров за последние месяцы сократился более чем вдвое: из 12 членов весной его покинули семь. По этой причине компания не сможет провести годовое собрание акционеров в изначально запланированную дату - 24 июня, так как выбытие директоров привело к отсутствию кворума и невозможности принять необходимые в рамках подготовки ГОСА решения. В результате в мае акционеры "Системы" приняли на внеочередном собрание решение о сокращении числа членов совета директоров до девяти человек, вопрос избрания нового совета запланирован на 9 июля, а уже он будет принимать решение о дате ГОСА.