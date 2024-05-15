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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Thomson Reuters продал оставшиеся акции LSEG за $500 млн

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Группа инвесторов с участием Thomson Reuters и Blackstone продала 17,3 млн акций London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), институциональным и розничным инвесторам по цене 91,5 фунта стерлингов ($115,2).

После завершения сделки Thomson Reuters больше не владеет акциями LSEG, сообщила канадская медиакомпания.

Около 4,3 млн из проданных акций косвенно принадлежали Thomson Reuters, в результате чего компания получит примерно $500 млн.

Blackstone LSE LSEG Thomson Reuters Канада Великобритания
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