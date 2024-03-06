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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Консорциум инвесторов продал акции оператора Лондонской фондовой биржи на $2,4 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Группа инвесторов с участием Blackstone и Thomson Reuters продала акции London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператора Лондонской фондовой биржи (LSE), примерно на 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,4 млрд).

В частности, консорциум реализовал институциональным инвесторам 15,9 млн акций по цене 89,8 фунта каждая, говорится в сообщении консультировавших его банков.

Также он продал 5,6 млн бумаг по цене 89,17 фунта за штуку самой LSEG в рамках обратного выкупа, сообщила последняя.

Акции LSEG дорожают на 2,3% на торгах в среду до 92,5 фунта за штуку.

Лондонская фондовая биржа LSE LSEG Blackstone Thomson Reuters
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