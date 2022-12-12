Thomson Reuters направит $1 млрд от продажи акций LSEG на развитие бизнеса и акционерам

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Медиакомпания Thomson Reuters Corp. планирует направить порядка $1 млрд, которые получит от продажи акций оператора Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group Plc американской Microsoft Corp., на выплаты акционерам и развитие бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе Thomson Reuters, закрытие сделки по продаже акций ожидается в первом квартале 2023 года.

12 декабря Microsoft сообщила, что покупает 4% акций LSEG у консорциума инвесторов Blackstone Inc. и Thomson Reuters. Этот пакет акций LSEG оценивается в 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) с учетом рыночной цены бумаги британской компании на закрытие торгов в пятницу, пишет MarketWatch. Точная сумма, которую Microsoft направит на выкуп акций, в пресс-релизе компании не уточняется.

Blackstone и Thomson Reuters получили долю в LSEG после закрытия сделки по продаже Refinitiv в начале 2021 года. Тогда в условия сделки был включен пункт, что компании не смогут продавать принадлежащие им акции LSEG до 29 января 2023 года.

В рамках нового соглашения с Microsoft, LSEG согласилась скорректировать это условие.