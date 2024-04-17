Запасы нефти в США выросли на 2,74 млн баррелей за неделю

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей - до 459,99 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 1,15 млн баррелей и составили 227,38 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,76 млн баррелей, до 114,97 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,65 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.