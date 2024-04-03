Запасы нефти в США выросли на 3,21 млн баррелей за неделю

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,21 млн баррелей - до 451,42 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 4,26 млн баррелей и составили 227,82 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 1,27 млн баррелей, до 116,07 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.