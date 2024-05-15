Миллиардер Кржетинский улучшил предложение о покупке Royal Mail

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - EP Group, инвестиционная фирма чешского миллиардера Даниэля Кржетинского, улучшила необязывающее предложение о покупке International Distribution Services (IDS), материнской структуры почтовой службы Великобритании Royal Mail, и теперь готова заплатить по 3,7 фунта стерлингов за акцию, пишут британские СМИ.

В апреле IDS отклонила предложение EP Group по цене 3,2 фунта за бумагу, которое оценивало компанию примерно в 3,2 млрд фунтов стерлингов (более $4 млрд).

Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжились, сообщает Financial Times. Теперь у EP Group есть время до 29 мая, чтобы сделать официальное предложение о покупке IDS в соответствии с британским законодательством.

При этом The Guardian пишет, что руководство IDS согласно с новыми условиями сделки.

Миллиардер уже владеет более 27% британской компании через Vesa Equity Investment, дочернюю структуру EP Group. Также у него есть доли в британской сети супермаркетов J Sainsbury и лондонском футбольном клубе "Вест Хэм Юнайтед".

IDS, помимо британской почты, принадлежит быстрорастущий бизнес по доставке посылок GLS, базирующийся в Нидерландах. Компания планирует опубликовать годовую отчетность 23 мая.

Если сделка с EP Group будет заключена, Royal Mail будет передана в иностранную собственность впервые с момента ее основания Генрихом VIII в 1516 году.

Котировки акций IDS в ходе торгов в среду подскочили более чем на 18% - до 3,212 фунта.