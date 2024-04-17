Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Материнская структура Royal Mail отклонила предложение миллиардера Кржетинского

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - International Distributions Services (IDS), материнская структура почтовой службы Великобритании Royal Mail, отклонила необязывающее индикативное предложение о своей покупке от инвесткомпании EP Corporate Group чешского миллиардера Даниэла Кржетинского. Об этом сообщает EP Corporate Group.

Предложение было подано 9 апреля и предполагало расчеты денежными средствами. Его сумма не разглашается.

EP Corporate Group заявила, что с нетерпением ждет возможности продолжить конструктивный диалог с советом директоров IDS и рассматривает все варианты.

Ранее в этот день Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Кржетинский готовит предложение о покупке IDS, но официальная заявка еще не подана.

Миллиардер уже владеет 27,5% британской компании через Vesa Equity Investment, дочернюю структуру EP Corporate Group. Также у него есть доли в британской сети супермаркетов J Sainsbury и лондонском футбольном клубе "Вест Хэм Юнайтед".

До новостей о возможном предложении Кржетинского рыночная капитализация IDS составляла 2,1 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд). После них она подскочила на 16,3%, а после новостей об отклонении заявки рост замедлился до 14,8%.

Royal Mail Вест Хэм Юнайтед EP Corporate Group Даниэл Кршетинский IDS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аэропорт "Иваново" прошел сертификацию и возобновит рейсы с 18 апреля

Власти ХМАО предложили упростить приватизацию законсервированных нефтяных скважин

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

Ставки по ипотеке в США выросли до максимума за 4 месяца

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });