Материнская структура Royal Mail отклонила предложение миллиардера Кржетинского

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - International Distributions Services (IDS), материнская структура почтовой службы Великобритании Royal Mail, отклонила необязывающее индикативное предложение о своей покупке от инвесткомпании EP Corporate Group чешского миллиардера Даниэла Кржетинского. Об этом сообщает EP Corporate Group.

Предложение было подано 9 апреля и предполагало расчеты денежными средствами. Его сумма не разглашается.

EP Corporate Group заявила, что с нетерпением ждет возможности продолжить конструктивный диалог с советом директоров IDS и рассматривает все варианты.

Ранее в этот день Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Кржетинский готовит предложение о покупке IDS, но официальная заявка еще не подана.

Миллиардер уже владеет 27,5% британской компании через Vesa Equity Investment, дочернюю структуру EP Corporate Group. Также у него есть доли в британской сети супермаркетов J Sainsbury и лондонском футбольном клубе "Вест Хэм Юнайтед".

До новостей о возможном предложении Кржетинского рыночная капитализация IDS составляла 2,1 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд). После них она подскочила на 16,3%, а после новостей об отклонении заявки рост замедлился до 14,8%.