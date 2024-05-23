Материнская компания Royal Mail пропустила срок публикации квартальной отчетности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - International Distributions Services (IDS), материнская структура почтовой службы Великобритании Royal Mail, на несколько часов задерживает публикацию квартальной отчетности. Предполагалось, что отчет будет опубликован в 9:00 по Москве.

"Что за бардак", - цитирует Financial Times слова одного из ведущих инвесторов компании.

В Royal Mail отказались прокомментировать изданию происходящее.

Ранее в мае британские СМИ сообщали, что EP Group, инвестиционная фирма чешского миллиардера Даниэля Кржетинского, улучшила необязывающее предложение о покупке IDS до 3,7 фунта за акцию.

В апреле IDS отклонила предложение EP Group по цене 3,2 фунта за бумагу, которое оценивало компанию примерно в 3,2 млрд фунтов стерлингов (более $4 млрд).