Anglo American рассматривает IPO De Beers в Лондоне

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Горнодобывающая Anglo American, объявившая о реструктуризации бизнеса, рассматривает IPO крупнейшей алмазодобывающей компании De Beers, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. Предпочтительной площадкой один из них назвал Лондонскую биржу.

Об этом же сообщает The Guardian, но один из собеседников этого издания отверг эту идею как маловероятную, с учетом сложности определения будущей стоимости алмазов после нынешнего периода волатильности.

По данным одного из источников Reuters, De Beers может быть оценена в 8-10 прибылей.

Anglo American не комментирует эту информацию.

Anglo American 15 мая объявила о грядущих структурных изменениях. Она планирует выйти из угольного и платинового бизнеса, а также выделить De Beers, в которой ей принадлежит 85% акций после выкупа в 2012 году 40%-ной доли семьи Оппенгеймеров, основавших как De Beers, так и Anglo American. Остальные 15% акций De Beers принадлежат властям Ботсваны. Anglo American сфокусируется на производстве меди, железной руды и сельскохозяйственных удобрений.

Глава Anglo Данкан Ванблад заявил, что, хотя компания поддерживает стратегию роста, разработанную для De Beers, она "лучше реализуется другими владельцами и в другой структуре".

Перед этим Anglo American отклонила новое предложение BHP о покупке, посчитав, что оно существенно недооценивает компанию и ее перспективы. BHP предлагает Anglo American слияние в виде обмена акциями, в рамках которого оценивает ее в 34 млрд фунтов стерлингов ($42,67 млрд).