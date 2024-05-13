Anglo American отклонила новое предложение BHP о слиянии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - BHP Group сделала Anglo American новое предложение о слиянии и вновь получила отказ. Об этом сказано в пресс-релизе BHP.

7 мая группа направила совету директоров Anglo American улучшенное предложение, в рамках которого последняя была оценена в 34 млрд фунтов стерлингов ($42,67 млрд).

BHP предлагает Anglo American сделку в виде обмена акциями. В соответствии с обновленным предложением, акционеры Anglo American получили бы за каждую свою бумагу по 0,8132 акции BHP. В общей сложности им принадлежало бы 16,6% объединенной компании после закрытия сделки.

Кроме того, BHP предлагает Anglo American распределить принадлежащие ей бумаги Anglo American Platinum и Kumba Iron Ore среди акционеров.

"Новое предложение предполагает 15%-е повышение коэффициента обмена акций и увеличивает совокупную долю акционеров Anglo American в объединенной компании до 16,6% с 14,8% в первоначальном предложении", - говорится в сообщении BHP.

Предыдущее предложение, которое BHP направила Anglo American 16 апреля, оценивало компанию в $39 млрд и также было отклонено. Тогда Anglo American заявила, что оно "существенно недооценивает" компанию и ее перспективы.

"BHP разочарована тем, что Anglo American приняла решение не вступать в переговоры с компанией относительно улучшенных условий предложения. BHP по-прежнему считает, что слияние двух компаний принесло бы существенную выгоду всем акционерам", - отмечается в сообщении компании.

Anglo American, основанная в 1917 году в Йоханнесбурге, является крупнейшим в мире производителем платины (через Anglo American Platinum, Amplats), а также входит в число лидеров по добыче алмазов (ей принадлежит De Beers), меди, никеля, железной руды, коксующегося и энергетического угля. Компания работает в странах Африки, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии.

BHP занимает существенные позиции в сырьевом бизнесе, включая добычу энергетического и коксующегося угля, меди, железной руды, никеля и урана, а также работает в нефтегазовой отрасли.