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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

ВВП Японии в I квартале снизился на 0,5%, сильнее прогноза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экономика Японии в первом квартале сократилась на на 0,5% к четвертому кварталу 2023 года, по предварительным данным правительства страны.

Аналитики, чьи оценки приводит Trading Economics, в среднем ожидали снижения ВВП на 0,4%.

По пересмотренным данным, в четвертом квартале 2023 года объем экономики не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,1%.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 2% в минувшем квартале после пересмотренного нулевого изменения кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение на 1,5% в январе-марте.

Потребительские расходы в первом квартале уменьшились на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, капиталовложения бизнеса - на 0,8%. Объем госрасходов вырос на 0,2%.

Экспорт сократился на 5% после роста на 2,8% кварталом ранее, импорт - на 3,4% (+1,8% в октябре-декабре).

Япония
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