"ТКС Холдинг" выкупил с рынка 12 млн собственных акций на 35 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" в рамках ранее утвержденной программы с начала 2024 года и по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд рублей, сообщила группа.

Выкупленные акции будут использованы в программах долгосрочной мотивации менеджмента группы и других общекорпоративных целях.

В марте совет директоров "ТКС Холдинга" решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций (не более 10% уставного капитала группы). Бумаги будут выкупаться до конца 2024 года или до достижения указанного максимального количества, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше. Акции могут приобретаться как на "Московской бирже", так и на внебиржевом рынке.

Холдинг в марте сообщил о планах расширить программу мотивации сотрудников в течение двух лет с 750 до 1500 человек.

Уставный капитал "ТКС Холдинг" составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 305 492 обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля.

МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, в конце февраля было зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.

"Интеррос" стал основным акционером TCS Group в апреле 2022 года, выкупив 35% у основателя группы Олега Тинькова (признан в России иноагентом).