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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Софтлайн" планирует приобрести системного интегратора в Индии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" планирует приобретение системного интегратора в Индии, о сделке может быть объявлено в ближайшее время, сообщил инвесторам директор департамента по слияниям и поглощениям российской компании Максим Русских.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы успешно объявим о сделке на рынке системной интеграции Индии. В принципе этап, наверно, у нас плюс-минус уже финишный", - сказал он.

Он отметил, что речь идет о бизнесе по интеграции решений, существенная часть которых - локальные. Сделка будет предполагать достаточно длительный этап адаптации бизнеса к вхождению в российскую компанию, отметил топ-менеджер "Софтлайна". "Размер компании - более 50 млн долларов. Большая часть бизнеса этой компании должна быть связана с продуктами, не связанными с иностранными вендорами - я имею в виду, что с американскими и европейскими", - добавил он.

Других деталей предстоящей сделки Русских не назвал.

Ранее в "Софтлайне" заявляли, что экспансия на рынки дружественных стран - одно из приоритетных направлений развития в рамках стратегии компании, которая предполагает последовательное открытие хабов - центров экспертизы Softline - в различных странах.

Первый шаг в направлении международной экспансии "Софтлайн" реализовал в апреле - компания объявила о выходе на рынок Казахстана и формировании хаба в Алмате. В компании заявляли, что представительство в Казахстане станет "отправной точной" для выхода на весь рынок Центральной Азии.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на "Мосбирже".

ООО "Аталайя" владеет 49,98% уставного капитала компании, подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров - 5,38%, институциональным инвесторам - 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 11%.

Softline Индия Софтлайн Максим Русских
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