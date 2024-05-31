Структура ГК Softline купила 51% разработчика систем с открытым исходным кодом Citeck

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Структура ГК Softline – ООО "СЛ Софт" (SL Soft) приобрело 51% ООО "Ситек" (Citeck, разработчик систем с открытым исходным кодом Citeck).

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 30 мая. В результате ее основатель Citeck Антон Иванов сохранил 29,4% в компании, еще 19,6% принадлежит Илье Кайгородову.

В пресс-службе ПАО "Софтлайн" (головная компания ГК Softline) отказались от комментариев относительно сделки.

В своем пресс-релизе "Софтлайн" сообщил лишь, что продуктовый портфель компании SL Soft пополнила BPM-платформа Citeck ECOS для управления бизнес-процессами и автоматизации. Также на базе Citeck ECOS разработаны комплексные решения, замещающие системы от вендоров Jira, SharePoint, Salesforce и других зарубежных производителей.

Компания Citeck работает в сфере разработки систем с открытым исходным кодом. На рынок компания вышла в 2010 году с проектами по автоматизации бизнес-процессов на платформе Alfresco. Впоследствии было разработано решение для эффективного управления компанией и сокращения издержек на предприятии - бизнес-платформа Citeck ECOS.

По итогам 2023 года выручка компании составила 186,7 млн рублей, увеличившись на 12,4%. Чистая прибыль выросла в 1,9 раза до 25,7 млн рублей.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Акции компании торгуются на МосБирже.

Крупнейшим акционером является ООО "Аталайя", которое владеет 49,98% уставного капитала компании; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 9,64%, менеджменту и членам совета директоров – 5,38%, институциональным инвесторам – 24% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам – 11%.