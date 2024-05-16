Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле вырос год к году вдвое

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2024 года составило $31,7 млрд, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, наиболее значимыми факторами увеличения профицита счета текущих операций в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года являются опережающее снижение импорта и уменьшение дефицита баланса инвестиционных доходов.

В апреле 2024 года профицит сальдо счета текущих операций составил $6,6 млрд, что в 2,4 раза меньше, чем в марте ($16,0 млрд).

Апрельский показатель текущего года в 33 раза выше показателя апреля прошлого года ($0,2 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-апреле 2024 года выросло на 17%, до $43,7 млрд, по сравнению с $37,2 млрд за аналогичный период 2023 года.