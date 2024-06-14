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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае вырос в 1,8 раза

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2024 года составило $38,1 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $21,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечается в комментарии ЦБ, рост профицита счета текущих операций в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года произошел в результате как расширения профицита торгового баланса, так и уменьшения дефицитов других статей счета текущих операций.

В мае 2024 года профицит счета текущих операций составил $5,1 млрд, что на 28% меньше, чем в апреле ($7,1 млрд). Майский показатель текущего года на 4% меньше показателя мая прошлого года ($5,3 млрд).

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в январе-мае 2024 года выросло на 18%, до $56,0 млрд, по сравнению с $47,6 млрд за аналогичный период 2023 года.

Профицит торгового баланса в мае снизился до $10,6 млрд с $10,7 млрд в апреле (оценка за апрель была увеличена в части экспорта товаров и снижена в части импорта с учетом поступивших отчетных данных ФТС). Показатель по сравнению с маем 2023 года ($10,4 млрд) увеличился на 2%.

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