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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Суд в РФ запретил словацкой ZSE Energia судиться с "Газпром экспортом" в Женеве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании в пятницу удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете словацкой ZSE Energia, a.s. продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в швейцарской Женеве.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

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Также "Газпром экспорт" просил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы на случай неисполнения ZSE Energia судебного акта.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

ZSE Energia Швейцария Газпром экспорт
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