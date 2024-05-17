Суд в РФ запретил словацкой ZSE Energia судиться с "Газпром экспортом" в Женеве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на заседании в пятницу удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете словацкой ZSE Energia, a.s. продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в швейцарской Женеве.

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

Также "Газпром экспорт" просил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы на случай неисполнения ZSE Energia судебного акта.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.