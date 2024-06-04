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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Суд РФ запретил энерготрейдеру Duferco судиться с "Газпром экспортом" за рубежом

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил DXT Commodities SA (энергетический трейдер металлургической Duferco Group) продолжать разбирательство в международном арбитражном суде с ООО "Газпром экспорт".

"Удовлетворить заявление (жалобу)", - сообщается в арбитражной картотеке.

Также "Газпром экспорт" просил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы на случай неисполнения DXT Commodities судебного акта.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды уже вынесли несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и арбитражных институтах.

Введенные Европейским союзом санкции предусматривают в том числе запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам. По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Duferco Газпром экспорт
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