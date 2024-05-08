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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Суд в РФ запретил нидерландской BBL вести спор с "Газпром экспортом" за рубежом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление ООО "Газпром экспорт" о запрете нидерландской BBL Company V.O.F. продолжать разбирательство в Нидерландском арбитражном институте по делу между двумя компаниями, говорится в решении суда, которое еще не опубликовано полностью.

"Газпром экспорт" также просил присудить в свою пользу денежную сумму на случай неисполнения BBL Company судебного акта.

Дочерняя компания "Газпрома" подала заявление в суд 5 апреля.

Газопровод BBL (Balgzand Bacton Line) соединяет Нидерланды и Великобританию. Его мощность составляет в прямом направлении (с материка на остров) 17 млрд куб. м в год, в обратном - 6 млрд куб. м в год.

Газпром Газпром экспорт Нидерланды BBL Company
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