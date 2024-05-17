Путин сообщил о наличии потенциальных решений проблем с расчетами с Китаем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Понять позицию китайских банков, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов во внешнеторговых операциях с Россией, можно, но решения у этих проблем есть, считает президент РФ Владимир Путин.

"Прежде всего, вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть. Конечно, они так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай.

В совместном заявлении, опубликованном в первый день визита, говорилось, что стороны договорились "совершенствовать финансовую инфраструктуру с тем, чтобы каналы расчетов между экономическими субъектами России и Китая функционировали бесперебойно".

По словам Путина, "понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно". "Никто не хочет нести какие-то потери в связи с незаконными, - пускай даже незаконными - действиями властей США", - отметил он.