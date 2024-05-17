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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Путин сообщил о наличии потенциальных решений проблем с расчетами с Китаем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Понять позицию китайских банков, которые вынуждены учитывать риски вторичных санкций при проведении расчетов во внешнеторговых операциях с Россией, можно, но решения у этих проблем есть, считает президент РФ Владимир Путин.

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"Прежде всего, вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности. Решения возможны, они есть. Конечно, они так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам госвизита в Китай.

В совместном заявлении, опубликованном в первый день визита, говорилось, что стороны договорились "совершенствовать финансовую инфраструктуру с тем, чтобы каналы расчетов между экономическими субъектами России и Китая функционировали бесперебойно".

По словам Путина, "понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений можно". "Никто не хочет нести какие-то потери в связи с незаконными, - пускай даже незаконными - действиями властей США", - отметил он.

Владимир Путин Китай
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