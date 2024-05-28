Аналитики ЦБ отметили, что проблемы с расчетами за ВЭД тормозят импорт и поддерживают рубль

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с расчетами из-за рисков вторичных санкций, которые фиксируют в последние месяцы российские операторы внешнеторговой деятельности, сдерживая динамику импорта, фактически играют на руку рублю, отмечают аналитики Банка России.

"Судя по оперативным данным, в марте-апреле внешнеторговый баланс улучшился. Это было связано как с увеличением стоимости энергетического экспорта, так и с отсутствием сезонного увеличения импорта. Последнее, судя по всему, отражает не охлаждение внутреннего спроса, а проблемы с внешнеторговыми расчетами", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

В обычной ситуации расширение внешнеторгового сальдо, не связанное с изменением внешних цен, увеличивает чистый экспорт и рост ВВП, а также способствует укреплению национальной валюты, пишут они. В наблюдаемой сейчас ситуации последствия могут отличаться из-за того, что динамика импорта определяется ограничениями на стороне предложения, а не спроса.

"Если, как это уже происходило раньше, проблема с платежами за импорт будет оперативно решена, то импорт быстро восстановится, причем, вероятно, "с перелетом" для компенсации недоввезенных ранее объемов, ведь спрос на импорт, как минимум, сохранился. В этом случае внешнеторговое сальдо сузится (...) В случае, если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль", - сказано в докладе.

Похожие процессы уже происходили во II квартале 2022 года, напоминают аналитики ЦБ.

В другой главе доклада они отмечают, что выросшие относительно начала года цены на российские сорта нефти поддерживают номинальные объемы экспорта РФ, несмотря на усиление санкционного давления, и "вместе с отсутствием сезонного роста импорта из-за проблем с платежами это привело к стабилизации курса рубля и снижению его волатильности в апреле и укреплению в мае".

"Рубль несколько окреп, получая поддержку от продажи экспортерами валюты, полученной за высокие мартовские поставки, и пониженного спроса со стороны импортеров на фоне сохраняющихся проблем с проведением трансграничных платежей", - говорится в документе.