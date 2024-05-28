Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Аналитики ЦБ отметили, что проблемы с расчетами за ВЭД тормозят импорт и поддерживают рубль

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с расчетами из-за рисков вторичных санкций, которые фиксируют в последние месяцы российские операторы внешнеторговой деятельности, сдерживая динамику импорта, фактически играют на руку рублю, отмечают аналитики Банка России.

"Судя по оперативным данным, в марте-апреле внешнеторговый баланс улучшился. Это было связано как с увеличением стоимости энергетического экспорта, так и с отсутствием сезонного увеличения импорта. Последнее, судя по всему, отражает не охлаждение внутреннего спроса, а проблемы с внешнеторговыми расчетами", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

В обычной ситуации расширение внешнеторгового сальдо, не связанное с изменением внешних цен, увеличивает чистый экспорт и рост ВВП, а также способствует укреплению национальной валюты, пишут они. В наблюдаемой сейчас ситуации последствия могут отличаться из-за того, что динамика импорта определяется ограничениями на стороне предложения, а не спроса.

"Если, как это уже происходило раньше, проблема с платежами за импорт будет оперативно решена, то импорт быстро восстановится, причем, вероятно, "с перелетом" для компенсации недоввезенных ранее объемов, ведь спрос на импорт, как минимум, сохранился. В этом случае внешнеторговое сальдо сузится (...) В случае, если решение проблемы с платежами за импорт затянется, внешнеторговое сальдо может сохраняться повышенным более продолжительное время. Это поддержит рубль", - сказано в докладе.

Похожие процессы уже происходили во II квартале 2022 года, напоминают аналитики ЦБ.

В другой главе доклада они отмечают, что выросшие относительно начала года цены на российские сорта нефти поддерживают номинальные объемы экспорта РФ, несмотря на усиление санкционного давления, и "вместе с отсутствием сезонного роста импорта из-за проблем с платежами это привело к стабилизации курса рубля и снижению его волатильности в апреле и укреплению в мае".

"Рубль несколько окреп, получая поддержку от продажи экспортерами валюты, полученной за высокие мартовские поставки, и пониженного спроса со стороны импортеров на фоне сохраняющихся проблем с проведением трансграничных платежей", - говорится в документе.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз заявил, что урожай черешни сохранится на уровне прошлого года

Новак поручил принять меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов

Новак поручил принять меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

Суд РФ частично удовлетворил иск РусХимАльянса к Deutsche Bank на 240 млн евро

Оператор трубопроводов Energy Transfer купит WTG Midstream Holdings за $3,3 млрд

Минфин 29 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ из-за волатильности

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Минцифры предложило запретить госкомпаниям создавать для себя аналоги действующего ПО

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Средства юрлиц в банках РФ в апреле выросли на 5%, физлиц - на 2,1%

Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });