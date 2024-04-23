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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:55

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков
Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - США разрабатывают санкции против некоторых банков КНР, имеющих, по мнению Вашингтона, отношение к экспорту товаров двойного назначения в РФ, пишет во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Официальные лица в США утверждают, что введение санкций против банков - это вариант на случай эскалации, если дипломатические усилия не приведут к результату и не смогут убедить Пекин ограничить такой экспорт", - отмечает газета.

Речь идет о банках, которые, как считает Вашингтон, обрабатывают платежи и оказывают другие услуги для торговых операций при экспорте в Россию товаров двойного назначения.

Американские официальные лица в последние недели усилили давление на Пекин на частных встречах и в ходе телефонных переговоров, пишет газета.

"Чиновники рассчитывают, что угроза для китайских банков потерять доступ к доллару, а также риск ухудшения торговых связей с Европой убедят Пекин сменить курс", - сообщает WSJ.

США КНР РФ
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