"Трансконтейнер" и терминал Global Ports в Приморье работают в штатном режиме

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Трансконтейнер" и ООО "Восточная стивидорная компания" (оба входят в группу компаний "Дело") попавшие в санкционный список США, работают в штатном режиме.

"Принимая во внимание информацию о включении ПАО "Трансконтейнер" в санкционный список Минфина США, ПАО "Трансконтейнер" сообщает о том, что операционная деятельность компании осуществляется в штатном режиме - движение поездов в международном и внутреннем сообщении происходит с соблюдением графиков, работа терминалов ведется в установленном порядке. ПАО "Трансконтейнер" оказывает логистические услуги в полном объеме и в соответствии со своими обязательствами перед клиентами по всем действующим маршрутам и направлениям", - сообщили в пресс-службе ж/д оператора.

В пресс-службе "Восточной стивидорной компании" сообщили, что "операционная, коммерческая и финансовая деятельность компании осуществляется в штатном режиме. ВСК продолжает оказывать клиентам услуги в полном объеме в соответствии со своими обязательствами".

США в пятницу ввели блокирующие санкции против ПАО "Трансконтейнер" и контейнерного терминала Global Ports в Приморье - ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Находка).

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.