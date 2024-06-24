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ЕС ввел санкции против "Совкомфлота" и "Восточной стивидорной компании"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза включили в 14-й пакет санкций против РФ компанию "Совкомфлот" и ее генерального директора Игоря Тонковидова, сообщается в публикации в официальном журнале ЕС.

В список также включена "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в "Глобал Портс").

"Совкомфлот" и ВСК находятся под санкциями США и Великобритании.

США изначально ввели санкции против "Совкомфлота" в феврале 2022 года, включив СКФ в Non-SDN Menu-Based Sanctions List, означающий запрет на привлечение компанией долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В феврале 2024 года США ужесточили санкционные рестрикции, переместив "Совкомфлот" в черный список (SDN List). Компания также с весны 2022 года находится под санкциями Великобритании.

ООО "Восточная стивидорная компания" в феврале текущего года было включено в санкционный список США. Великобритания включила в санкционный список контейнерный терминал "Глобал Портс" в Приморье в мае 2024 года.

Ранее в понедельник сообщалось, что Евросоюз также ввел в рамках 14-го пакета санкции в отношении 27 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты и оказание услуг. По мнению ЕС, эти суда могли использоваться для перевозки военной техники, зерна, а также поддержки развития российского энергетического сектора посредством перевозки и перевалки СПГ. В список также включены танкеры, которые перевозят нефть в обход price cap и ограничений ЕС.

ЕС Совкомфлот Восточная стивидорная компания
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