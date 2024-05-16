Evraz увеличил объем размещения бондов более чем в 2,5 раза – до 40 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ООО "ЕвразХолдинг Финанс" увеличило объем размещения облигаций серии 003Р-01 со сроком обращения 2,5 года с 15 млрд до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 130 б.п. (1,3% годовых).

Сбор заявок на выпуск прошел 16 мая с 11:00 до 15:00.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 21 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В соответствии с эмиссионными документами поручитель по займу – АО "ЕВРАЗ НТМК", рейтинг поручителя от АКРА - АA+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей с погашением 29 июля 2024 года.